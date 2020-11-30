主計總處27日將今年經濟成長預測由1.56%，大幅調升至2.54%，並預測明年人均GDP（國內生產毛額）將首度升破3萬美元。對此，民進黨桃園市議員王浩宇表示，「不用好想贏韓國，我們已經贏」，並指出GDP最大成長都在總統蔡英文執政內。

主計總處預測明年經濟成長將達3.83%，主計長朱澤民表示，在國民所得成長加上匯率升值至28.8的情況下，預測明年每人GDP將升逾3萬美元，達3萬38美元，每人GNI（國民所得毛額）也升至3萬807美元，但若新台幣回貶，GDP可能又回落至3萬美元以下，因此不妨以新台幣來衡量，或許用購買力平價（PPP）來看會更好。

王浩宇在臉書表示，今年台灣的最新PPP預測，不但把24名的南韓狠甩，還順便贏了德國、瑞典、澳洲、比利時、芬蘭、巴林跟加拿大等已開發國家。

對於預測台灣每人GDP破3萬美金，王浩宇指出，台灣從1萬美元到2萬美元總計花了19年，而從2萬美元到3萬美元，只花了10年，「最大成長都在蔡執政任內」，這就是拚經濟。

對此，網友直言「不要再自欺欺人了」，依舊低薪，只是原本有錢的人更有錢，「騙誰阿？以為只有你們懂得玩數據是嗎？」「提高的平均所得應該是集中在少數的高官身上」。但也有人認為，「（PPP）前面人口破千萬的國家只有美國與荷蘭，這真的不簡單」。

不用好想贏韓國，我們已經贏了。 今年台灣的最新PPP預測，我們不但把24名的南韓狠甩，還順便贏了德國、瑞典、澳洲、比利時、芬蘭、巴林跟加拿大等已開發國家。 然後，台灣每人GDP破3萬美金了。 台灣從1萬美元到2萬美元總計花了19年，而從2萬美元到3萬美元只花了十年，＃最大成長都在蔡執政任內。 這就是拼經濟。 由王浩宇發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)