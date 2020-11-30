一位男網友日前在新竹火車站地下道發送食物給街友，希望能盡點心力回饋社會，豈料，他遞麵包給其中一位街友，下秒卻見麵包被扔擲在一旁水溝蓋上，讓他心寒寫下「吃得不要只要錢」，文發出後引起網友兩極看法。

一位蔡姓男網友29日晚間在臉書社團《新竹爆料公社》發文表示，他一如往常地前往新竹火車站地下道發送食物，他將麵包發送給其中一位街友後，對方卻不領情，收下後直接隨手一扔，將好幾個麵包甩到地下道兩旁的水溝蓋上。

原PO見食物被糟蹋，氣憤地寫下「不要也說一聲，把人的愛心食物全都往街道扔，吃得不要只要錢」。他心寒的寫下，他願意幫助放棄自己的街友，究竟為甚麼對方還不懂得感恩。也PO出街友的照片，希望不要再有善心人士的好意遭踐踏。

文發出後，引起網友熱議，不少人紛紛氣憤回應，「所以說，可憐之人必有可恨之處不是沒道理」、「不值得幫啊！」、「曾經幫助過，他們只會把錢拿去買酒買菸」。

也有網友持相反意見，「他有自尊吧！不愛人把食物給他！需要時自己會想辦法！」、「街友不等於乞丐」、「他沒跟你要，你自己給他，然後怪人家把你的東西丟掉，如果今天他是穿西裝打領帶的呢」、「要給就不要管去處不要求感恩」、「幫助人就要有無回報的打算，不然有目的的善心只會讓自己心情更糟。」

(中時新聞網)