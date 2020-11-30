交通部觀光局宣布，將自12月起至明年1月辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者轉型經營國旅市場。同時，因應國境尚未解封，亦將受理第四季觀光紓困3.0員工薪資補貼，均自12月1日起受理申請

觀光局表示，國內疫情控制得宜，7～10月間推動的「安心旅遊國旅補助計畫」合計已帶動近1821萬人次出遊，直接間接觀光效益達640億元。其中，團旅補助旅行業超過2500家參與，為歷次補助最高，已提出近6.5萬團申請，參團旅客逾200萬人次。

而在「安心旅遊國旅補助計畫」結束後，交通部長林佳龍及觀光局持續與各地旅行業同業公會及觀光產業利害關係團體代表進行溝通，了解觀光產業的經營困境及紓困振興需求，宣布自12月起至明年1月辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」。

觀光局說明，此次補助旅行業團旅天數應逾2天1夜、主要安排於平日出遊，且需雇用導遊領隊擔任隨團服務人員方能領取補助，每團獎助1.5萬元、每家旅行業申請上限15團，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

同時，觀光局與各地方政府共同合作推廣冬季團旅，若至少安排1晚住宿於有舉辦相關團旅補助的縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助。觀光局指出，此項加碼主要為鼓勵各縣市可依特性補助團旅，盼藉由聯合補助方式吸引更多旅行團造訪，共同為國旅市場保溫。

而針對紓困3.0第四季員工薪資補貼方案，觀光局仍分別給予雇主薪資費用4成補貼，其中旅行業以「有轉型作為者」為補助對象，接待非本國籍旅客為主的旅館業仍比照第三季須加計營收衰退幅度，自12月1日起受理業者申請。

(時報資訊)