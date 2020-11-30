看準東南亞市場強勁跨境貿易潛力，網家(8044)旗下PChomeSEA與高雄市政府經濟發展局簽署合作備忘錄，以協助高雄商家開拓東南亞跨境電商市場，構建長期合作關係，藉此促進當地電子商務發展。為加速台灣在地商品進軍海外市場，PChomeSEA協助推廣全台優質商品一次賣進東南亞五國，包含泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼。

網家董事長詹宏志表示，在後疫情時代下，台灣不僅擁有豐沛的資源及商品，更具備位處國際樞紐要道的優勢，能於競爭的國際市場中快速發展。這次PChomeSEA攜手高雄市政府經發局合作，我們將致力推廣別具特色的在地商品，透過泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼等五國在地平台，以強而有力的行銷方式與金物流服務進軍海外市場，並且持續布局海外版圖，希望透過雙方的資源及合作，帶領高雄商家拓展更龐大的經濟體系，創造全新經濟效益與價值，共同打造繁榮的南台灣電商城市。

雙方將透過多項合作，輔導高雄市具潛力的中小企業，將其優質在地產品銷售至東南亞，包含推廣「高雄製造」品牌，協助文創商品及特色美食等特色產品進軍海外，並為高雄企業舉辦以東南亞電商市場為主題培訓課程，且提供專人輔導商家上架商品至平台服務，更讓商家可於特定期限內減免成交手續費。同時，亦將透過PChomeSEA成立「高雄商品專區」，結合高雄在地元素及品牌，擴散宣傳在地商品，締造雙方合作加乘效益，並且協助促進高雄新創產業發展，將透過PChome集團旗下相關資源，共同扶植高雄新創公司及人才，持續增加當地投資力度，強化雙方經濟合作關係，建構穩固長久的交流機制。

(時報資訊)