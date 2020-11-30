小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(30日）財經重點。

【1】MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒

MSCI明晟半年度調整30日盤後生效，鑒於台股本次權重再遭雙降，外資研究機構預估，跟隨MSCI相關指數的被動型資金將調節台股15.63億美元、相當新台幣445億元，短線亂流警戒訊號亮；以個股權重變化來看，台積電將出現最大淨流出，新納成分股的合一、欣興則大舉吸金。

【2】台塑四寶 Q4營運大躍進

供給趨緊、需求活絡，加上國際原油創下八個月來新高，每桶價格逼近50美元，塑化報價近期上演飆漲行情，台塑四寶第四季本業營運大躍進！其中，台塑化前11月獲利已順利翻正，第四季稅前盈餘有機會再賺進百億元；台塑、南亞、台化挾價量齊揚利多，第四季本業獲利更有望出現翻倍季成長。

【3】特斯拉股價狂飆 車用被動元件三強 前景亮

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價狂飆六倍，並且即將納入標普500指數，以特斯拉今年交車50萬輛估計，今年光特斯拉一家電動車大廠，就消耗至少60億顆MLCC，隨著特斯拉推高車電供應鏈的本益比，MLCC龍頭村田股價因此直奔歷史新高，台灣車電被動元件供應鏈也跟進浮上檯面，車電比重從象徵性的個位數，攀升至2位數以上。

【4】轉機現 14檔疫情受災股補漲可期

輝瑞、Moderna、阿斯利康等疫苗利多持續發酵，低基期受災股走出最壞時刻，王品（2727）自11月以來率先向上噴出外，隨大盤多頭指標的半導體族群短線過熱進入休息後，美食-KY（2723）、瓦城（2729）等觀光股也有望接棒演出

【5】專家：美12月恐面臨末日式疫情

美國近日新冠肺炎確診人數再度暴增，且感恩假期大批民眾不聽勸告堅持搭機返鄉，令專家警告各地醫療系統瀕臨癱瘓，將使美國在12月面臨「末日式」疫情。舊金山及洛杉磯等地因疫情惡化，已宣布實施宵禁及其他新的防疫措施。

(中時新聞網)