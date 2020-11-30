F奶網紅橫綱凱咪因發表「網美有7成在賣春」成為熱門話題人物，日前同行家家（王盈）在直播中露點，橫綱凱咪直言是故意解開，且胸部太假，引起軒然大波。而她最近也工作滿檔，首度執導AV導演，拍攝1女8男的情慾片。

橫綱凱咪29日透過YouTube頻道上傳一支近6分鐘的影片，她受到情色平台SWAG邀請，擔任A片導演，請來H奶辣模娃娃（翁雨澄）當女主角，由於她身高172cm，一登場就讓橫綱凱咪驚呼：「超高欸！你穿這個高跟鞋感覺有一百八十幾吧！」娃娃表示想找橫綱凱咪當導演的原因，是對汁男企劃很有興趣，「一定是真槍實彈！」現場也找來8名男優，娃娃甚至拿尺「驗貨」，表示很滿意。

拍攝過程中，娃娃果真一絲不掛，敬業地與8名男優合力演出，畫面極為性感鹹濕，身為導演的橫綱凱咪也看得目瞪口呆。

影片釋出後，許多男網友看得血脈賁張，留言直呼：「我的天，看了我都想和娃娃大戰一回合」、「太屌了啦！」、「超狂的」，也有人提出建議，「娃娃很優，可是演技要在加強」、「就等導演自己下場了」。

(中時新聞網)