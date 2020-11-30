這一周天氣都受東北季風影響，氣象達人彭啟明表示，周四又一波冷空氣南下，強度會更強一點，周四至周六(12/3～12/5)中部以北及東北部空曠區域最低溫下探14到16度，都會地區降到17到19度。

彭啟明在臉書表示，從上周五(11/27)北方冷高壓南下後，周末兩天的降溫相當顯著，預計這波冷高壓將影響到周二，周三稍微減弱，不過仍維持著東北風型態，溫度頂多回溫一度。

彭啟明表示，周四又有一波冷空氣再度南下，持續影響到周六，預期強度會更強一點，空曠區域低溫約14到16度，都會地區降到17到19度，到周日才會回溫一些，但下周仍有冷高壓南下，可能在下周三、四，趨勢上是一波波冷高壓會越來越低溫，入冬感覺會很明顯。

氣象局指出，東北季風在周四增強，周四至周六清晨中部以北、東北部低溫將下探16至18度，較空曠地區有機會更低，其他地區約19至21度；降雨方面，北部、東半部、恆春半島有雨，其中基隆北海岸、大臺北山區、東北部地區有局部大雨或較大雨勢，中南部多雲到晴、溫差大。

(中時新聞網)