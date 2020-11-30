談到森永，一般人都想到甜食，此〈森永無糖巧克力鮭魚鹹派〉是以布里起司塔皮佐上森永無糖可可巧克力醬烤熟，綴上鹹香可口的煙燻鮭魚，呈獻鹹甜交織的層次風味。（圖／姚舜）

〈森永巧克力泡芙襯辣味奶油起司〉是以森永無糖可可製成香醇巧克力酥皮泡芙，填入以法式酸奶油、馬斯卡彭起司及匈牙利紅椒粉製成的內餡，味道甜中帶微辛。（圖／姚舜）

經典森永巧克力蛋糕〉是以森永60％可可加入奶油、蛋黃、可可粉、砂糖烤成，再綴上香濃鮮奶油及新鮮草莓、藍莓，酸甜果香交織誘人巧克力香氣。（圖／姚舜）

〈森永焦糖卡士達雙餡甜甜圈〉的內餡是以森永牛奶糖醬、卡士達醬製成的甜蜜雙餡。（圖／姚舜）

〈森永生巧克力〉是以香脆餅乾作基底，鋪上以森永百分之六十可可、鮮奶油製成的生巧克力磚及酸甜覆盆莓醬，酸甜芬香的大人味巧克力。（圖／姚舜）

〈桂花森永酒粕凍〉是以清香桂花醬加入森永甘酒粉、砂糖、寒天粉製成香醇甘酒凍，再綴上一點清甜桂花凍，花香、酒香交織。（圖／姚舜）

〈森永焦糖布丁〉以純手工布丁，佐以香甜可口的森永牛奶糖醬，蛋奶香交織馥郁甜蜜的焦糖香。（圖／姚舜）

加價可升級享用的〈森永牛奶糖瑪其朵〉，顧名思義可以品味森永牛奶糖味道。（圖／姚舜）

台北西華飯店點心房主廚蔡鴻賓廚藝資歷豐富，在亨利酒吧推出的「森永甜蜜午茶時光」中的甜點與鹹點都出自他的創意。（圖／姚舜）

除了冰淇淋、布丁、蛋糕、巧克力之外，森永牛奶糖或巧克力也可以做成鹹食、甚至熱食！鑑於能喚起回憶的懷舊復古的味道已是一種歷久彌新的「文創潮食」，與知名品牌合作推出跨界聯名的IP商品更蔚為風尚，台北西華飯店亦搭上這班食尚列車與台灣森永合作，由飯店點心房主廚蔡鴻賓取森永牛奶糖醬、森永可可、森永鬆餅粉、森永甘酒粉與森永無糖巧克力等食材原料入饌，做出有甜有鹹的點心在館內亨利酒吧推出〈Henrys Bar森永甜蜜午茶時光〉，即日起至明（2021)年2月10日每天下午3點至傍晚6點限量供應，藉此喚起螞蟻人的兒時記憶。

值得一提的是，雖然森永已陸續跟麥當勞、全聯、桂冠與全家便利商店合作推出聯名商品，但台北西華飯店〈Henrys Bar森永甜蜜午茶時光〉，不僅是森永首次與五星級觀光飯店合作，也是「森永風味」第一次出自「非工廠」，而是由五星飯店大廚現做玩味午茶商品，現做滋味與工廠機器大量生產的商品有何不同？被西華視為此次合作的另一賣點與亮點。

「奶味較重，尾韻帶有柑橘香」，西華飯店點心房主廚蔡鴻賓點出了森永牛奶糖漿的特色，順著他的說明品嘗用森永牛奶糖漿入饌做出的布丁、甜甜圈或咖啡時，細嚼慢嚥或慢慢品啜，就可嘗出那喚起許多人兒時記憶的風味。

蔡鴻賓做的〈森永焦糖布丁〉是用牛奶、砂糖、蛋液製成香滑美味的純手工布丁，佐以香甜可口的森永牛奶糖醬。蛋奶香交織馥郁甜蜜的焦糖香，風味與傳統布丁自是不同。〈森永焦糖卡士達雙餡甜甜圈 〉則是將油炸得金黃誘人的甜甜圈裹上砂糖，內餡填入以森永牛奶糖醬、卡士達醬製成的甜蜜雙餡。一口咬下，滿滿馥郁香甜。

為了全面傳遞「森永風味」，蔡鴻賓為〈Henrys Bar森永甜蜜午茶時光〉設計的甜鹹美點還用到了森永出品的其它食材原料，例如〈森永巧克力冰淇淋襯鬆餅〉就用到了森永鬆餅粉。傳統製作比利時格子鬆餅會用低筋麵粉加牛奶和雞蛋，如今蔡鴻賓用森永鬆餅粉作鬆餅，烤出後除麵粉香味明顯，且口感較軟也較Q，搭配一球以森永無糖可可及森永60％可可、牛奶、鮮奶油製成的巧克力冰淇淋，交織出口口雋永的寵溺滋。

午茶中的〈森永生巧克力〉是以香脆餅乾作基底，鋪上以森永60％可可、鮮奶油製成小巧的生巧克力磚，蔡鴻賓用以酸甜覆盆莓醬搭配綴飾，酸酸甜甜的滋味很均衡，是一「大人系」甜點。而〈經典森永巧克力蛋糕〉則是以森永60％可可加入奶油、蛋黃、可可粉、砂糖烤成蓬鬆美味的經典巧克力蛋糕，再綴上香濃鮮奶油及新鮮草莓、藍莓及奇異果丁。蔡鴻賓刻意減少了含糖量，酸甜果香交織誘人巧克力香氣。

〈森永巧克力泡芙襯辣味奶油起司〉是以森永無糖可可製成香醇巧克力酥皮泡芙，填入以法式酸奶油、馬斯卡彭起司及匈牙利紅椒粉製成的內餡，呈獻甜中帶有微辛的迷人滋味。鹹點〈森永無糖巧克力鮭魚鹹派〉則是布里起司塔皮佐上森永無糖可可巧克力醬烤熟，綴上鹹香可口的煙燻鮭魚，呈獻鹹甜交織的層次風味。

〈Henrys Bar森永甜蜜午茶時光〉中的〈 桂花森永酒粕凍〉為過去台灣較少見的甜點「甘酒凍」，蔡鴻賓是以桂花醬加入森永甘酒粉、砂糖、寒天粉製成香醇甘酒凍，再綴上一點清甜桂花凍。花香、酒香交織，在舌尖留下醉人餘韻。

「甘酒」其實等同日本的「甜酒釀」，日本人自奈良時代開始飲用這種甜飲。日本各地製作甘酒方式不太一樣，有人砂糖融入酒糟中製作，也有人將米麴糖化後製成。森永的甘酒 是將米麴和酒糟以完美比例調配，因酒精含量均低於1％，在日本不屬於法定酒精飲料，是頗受歡迎的國民甜飲。如今蔡鴻賓以森永甘酒粉取代法國白蘭地或橙酒製作甘酒凍，風味淡雅且有桂花添香，非常獨特。

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