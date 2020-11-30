2020台北金融博覽會圓滿落幕，國泰金(2882)展出的「國泰一日生活圈」以國泰人壽的CathayWalker、國泰智能投資、國泰世華銀行主題造型ATM、國泰證券定期定額、國泰投信黑科技投資及國泰產險網路投保，串接起一天所需要的金融服務，為期三天的展期，共有破3000人次造訪逛展。實體展前一周開跑的線上前導展，亦有近2.2萬人次點閱，就連總統蔡英文，也指名要來體驗國泰世華銀行主題造型ATM「林祖媽」。

國泰金攤位「國泰一日生活圈」從三大面向打造出金融服務，包括普惠金融、金融科技、全民理財，國泰世華銀行將兩台主題造型ATM「林祖媽」及「倪得菜」搬進展場，日後民眾不再需要到廟裡人擠人，光明燈、太歲燈及發財燈等多款人氣燈種，用一台ATM就能一次滿足。民眾逛超市，大包小包沒手拿金融卡，也能透過最暖男神ATM「倪得菜」，掃臉進行金融交易，還能現鈔繳信用卡費、保費、電信費等帳單，繳費找零也沒問題，交易後還能用ATM挑將暖男食譜帶回家。

國泰產險現場示範，如何五分鐘完成線上投保，國泰產險打造全方位官網，提供『一站到位』的保險服務。國泰證券展出最夯的台股定期定額服務，特地為投資人嚴選出78檔股票及67檔ETF，股票標的分布在台灣前五十大市值個股以及部分MSCI成份股；而指數型商品如ETF，其投資範疇涵蓋海內外市場，有股票與債券等商品，充分滿足各種不同投資面向與廣大的投資需求，只要透過國泰證券台股定期定額平台，就能將資產進行全方面的布局。

(時報資訊)