新冠疫苗利多、歐美「黑色星期五」折扣季開跑，科技股強漲，收回工業和能源等價值股失地，標普、那指二大指數再刷歷史新高，美股四大指數漲幅介於0.13至1.20%，指標股蘋果上漲0.48%、AMD上漲0.55%、NVIDIA上漲 0.20%、美光上漲1.26%、台積電ADR上漲1.28%。

台股目前在5日線(13,827點)、10日線(13,749點)、月線(13,377點)之上，上周五早盤平盤之下震盪，午盤過後翻紅，最終以上漲21.43點，漲幅0.15%，收在13,867.09點，成交金額為2,396.49億元。三大法人合計賣超15.12億元，外資賣超32.18億元、投信買超5.94億元、自營商買超11.12億元。

櫃買指數漲幅0.75%，收在175.24點，仍守在5日線之上。支撐為約170點附近，壓力為177.3點附近，KD向上，有望沿5日線走強。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，處於背離走勢，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為10日線(約13,749點)附近，壓力為14,000-14100點附近。

（3）、技術指標：KD向下，K值高於80處於超買區，短線高檔震盪。

指數在5日線附近震盪，惟前高13950點附近大量賣壓需突破，方能轉強，11月30日MSCI調整，留意當日尾盤價量變化，建議持股比重五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

(時報資訊)