一名30多歲的周姓通緝犯，於27日晚間從菲律賓返台，在機場被發現因案通緝，隨即被送往桃園監獄服刑，但卻在29日被發現確診新冠肺炎，緊急送往醫院治療。桃園市衛生局今（30）日凌晨緊急發表44字聲明回應，強調詳細情況統一由中央流行疫情指揮中心公布。

周男過去曾犯下傷害致死罪，遭判刑5年4個月，但卻在判刑後潛逃至菲律賓，於27日搭機返台，遭海關人員發現通緝犯身分，下機後進行採檢，當時並未檢測出新冠肺炎，因而送往桃園監獄服刑。

周男在機場雖未被檢測出新冠肺炎，但獄方為求慎重，於28日進行二次篩檢，29日檢測出爐，結果卻驗出陽性確診，趕緊送往桃園防疫醫院隔離治療。對此，獄方表示，周男入獄後就進入單人舍房，進行14日居家檢疫，因此接觸人員數不多，且相關人員也有做防護保護，但為保險起見，仍請有接觸的同仁在家自主健康管理。

桃園衛生局接獲消息後，30日凌晨緊急發布44字聲明，表示本案的相關疫情調查內容以及接觸者匡列等情形，屬於第五類法定傳染病，詳細情況將統一由中央流行疫情指揮中心公布。

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(中時新聞網)