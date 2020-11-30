環球晶(6488)收購Siltronic AG案，已進入最終階段之協商，待Siltronic監事會及環球晶董事會核准後，將正式簽訂商業合併協議。環球晶擬以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份。另外Siltronic將循其既定之股利政策，其執行董事會（Executive Board）擬向Siltronic股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利，並預計本收購案完成前支付。環球晶及Siltronic預期於民國109年12月之第二周，在取得Siltronic監事會及環球晶董事會核准後， 進行BCA之簽署。

環球晶與Siltronic的結合將躍居12吋晶圓二哥，Siltronic總部位於德國慕尼黑，是生產矽晶圓的領導廠商，在德國、美國與其他先進製造國家設有廠辦，去年全球營收13億歐元，營業利潤3億歐元。雙方結合後的事業體將更能互補地有效投資進而擴充產能。

Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股，以實現其股權價值。環球晶之出價較Siltronic過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價幅度為48%。此價格為環球晶及Siltronic於過去數月漫長的協商且對股價上漲的預期後所得出之共識。

在與Siltronic就BCA進行協商的同時，環球晶與Wacker Chemie（德國多晶矽生產商瓦克化學），亦就不可撤銷之應賣承諾協議（「IUA」）進行協商且即將達成共識。根據該協議，Wacker Chemie承諾將其持有之所有Siltronic股份（約佔Siltronic已發行股份總數的30.8%），於公開收購期間出售予環球晶。

該收購於現階段尚無法保證確定成案，仍須取得主管機關核准及完成相關先決條件。

(時報資訊)