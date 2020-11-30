邱姓男子昨天凌晨開車到山區帶流浪貓要到市區就醫，在行經玉井竹圍段時，字撞橋頭引發火燒車，他因逃生不及死在車內。（莊曜聰攝）

出事的路段，左轉是台3線，右轉則是要進入玉井市區。（莊曜聰攝）

警消到場將火勢迅速撲滅，但邱男來不及逃生死在車內。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市玉井區今（30日）凌晨發生一起車禍，32歲邱姓男子駕車到楠西山區要帶受傷的流浪貓去就醫，在行經玉井區竹圍里路段時，疑似因路況不熟，迎面撞上橋頭，車子瞬間起火燃燒，火勢猛烈，警消據報前往搶救，將火撲滅，但邱男已來不及逃生，慘死車內。

南市府消防局據報，30日凌晨1時24分左右，玉井區竹圍橋橋頭附近有火燒車事件，立即派遣玉井消防分隊、玉井中隊前往馳援，到場後車子已全面燃燒，立即佈水線救火，熄滅後赫見駕駛座有一具焦屍，經查車籍，是家住安南區的邱姓男子。

玉井警方接手調查並勘驗現場，初步研判邱男可能是因為路況不熟，加上車速過快，沒有能夠及時左轉彎，才會直接衝撞橋頭，釀成這起悲劇。

警方調查，32歲的邱男平時擔任外送員工作，他在網路上收到網友訊息，指出楠西有流浪貓受傷，他非常好心，深夜開車直奔山區，要把貓兒帶到市區就醫，沒想到回程途中出事；玉井警方也呼籲，深夜駕車因視線較為不良，加上行駛到不熟悉的路段，更要放慢速度以策安全。

(中時 )