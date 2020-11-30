「法國飛人」巴坦淪落慘遭釋出命運！黃蜂30日官宣跟塞爾提克完成先簽後換海沃德的交易，為了清出薪資空間，黃蜂決定釋出才剛執行最後1年2713萬美元合約的巴坦，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，巴坦即將加盟快艇。

2008年第25順位被火箭選上的巴坦，隨即被交易到拓荒者打了7季，2015年夏天被拓荒者交易到黃蜂，且跟林書豪同隊打過球，可惜近年受到傷痛困擾，巴坦上季僅打22場例行賽，場均3.6分、4.5籃板，會遭塞爾提克無情釋出也是當然。

接下來巴坦必須度過48小時過渡期，才可跟其他球隊簽約，根據查拉尼亞爆料，巴坦雖吸引包含公鹿、爵士等隊招募興趣，仍計畫只跟快艇簽約，這將是快艇今年休兵期第3個補強動作，先前他們先跟馬可斯莫里斯續約，也簽了伊巴卡。

至於黃蜂跟塞爾提克的交易，塞爾提克把海沃德，以及2023、2024年次輪籤，跟黃蜂換回2022年受保護次輪籤與交易特例，這個交易特例價值2790萬美元，是NBA史上價值最高的交易特例，未來1年期間綠軍可用此交易特例吃下其他球隊球員合約。

(中時 )