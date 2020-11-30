桃園市長鄭文燦11月先後造訪澎湖、雲林、金門，並接連兩天到台北、新北出席活動，外界普遍揣測是是為參選總統熱身，也有傳他是要選台北市長。港媒則指，目前民進黨內部為了2024年的接班問題爭執不下，而「誰選2022縣市長」也就成了攻防的焦點。

港媒《中評社》今(30)日報導，儘管目前才2020年，但民進黨內的大老已經開始為了2024年總統蔡英文卸任後的接班人選運作、競爭，而2022年的地方縣市長選舉也成了「互卡」的工具之一；中評社認為，近來民進黨內部積極討論「2022六都該如何分配」的問題，就是行政院長蘇貞昌以及鄭文燦之間的政治角力。

中評社表示，最近蘇貞昌跟鄭文燦之間動作頻頻、高手過招，不僅有消息傳出蘇貞昌近來民調、聲勢過低，可能將被撤換行政院長位置，由鄭文燦接任；又傳出為了避免2024大選崩盤，2022將派出最強將穩定六都，將由鄭文燦選台北、林智堅守桃園、陳時中攻新北的說法。

因為2022與2024之間時間點接近，又有韓國瑜的前車之鑑，若鄭文燦參選台北市長，無論選上與否，之後要轉攻2024總統大選都難免受到影響；但若鄭文燦拒絕不參選，那麼2022大選如崩盤，將是誰的責任？

此外，對於鄭、蘇兩人的暗中攻防，同被外界視為2024總統大選角逐者之一的現任副總統賴清德，及「正國會大師兄」交通部長林佳龍則相對低調，冷眼觀戰，《中評社》分析，若鄭蘇兩人在互鬥中有所受損，他們就會有更大的機會，但以民進黨長期以來互鬥的傳統，2024以前，這齣大戲恐怕難有結果。

(中時新聞網)