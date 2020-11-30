如果您患有第2型糖尿病，並且喜歡喝綠茶或咖啡，那麼或許可以降低過早死亡的風險。因為最近有個新的研究發現，每天喝4杯以上綠茶及2杯咖啡與第2型糖尿病患者死亡風險降低63%有關，即使每天喝1杯咖啡或1杯綠茶，也可以分別將早期死亡風險降低12%至15%。

日本大學長達5年的研究

日本九州大學醫學研究生院副教授Yuji Komorita博士表示，研究包括將近5,000名平均年齡為66歲的第2型糖尿病日本成年人，其中男性將近2,800人，追踪的時間大約為期5年。

研究中請參與者填寫了一份飲食問卷，詢問他們每天喝多少綠茶和咖啡，同時還被問到生活方式問題，例如：進行了多少運動、酗酒和吸菸習慣以及通常有多少睡眠時間等等。

研究發現：第2型糖尿病患者多喝綠茶、咖啡，有可能降低早期死亡風險。(圖/常春月刊提供)

喝綠茶、咖啡早死機率15%

其中只有大約600名參與者不喝綠茶，大約有1,000人不喝咖啡。研究結果顯示，在每天喝一杯綠茶的人中，有超過1,100人每天喝一杯，其中近1,400人每天喝2到3杯，有將近1,800人每天喝4杯或更多杯。對於喝咖啡的人來說，每天有超過960人喝1杯，有1,660人每天可以喝2杯或更多杯的咖啡。

在隨訪期間，僅有300多名參與者死亡。研究人員發現，與不喝任何一種飲料的人相比，喝綠茶或咖啡的參與者在研究期間死亡的可能性較小。而喝得越多的人，死亡的機率就越低，每天喝4杯以上綠茶的人的風險降低40%，這與喝2杯或更多杯咖啡的人一樣；而那些每天只喝1杯綠茶或咖啡的人，發生早死的機率則是15%或更低。

不過，紐約Lenox Hill醫院的內分泌學家Minisha Sood博士並未參與這項研究，但他表示，綠茶的作用並不僅僅針對糖尿病患者，因為在多項人群研究中發現，日本食用大量綠茶的人因各種原因和心血管疾病而死亡率較低。

Minisha Sood表示，這一發現可能不適用於美國人群，因為日本的綠茶品質可能與受訪人口不同，因此，還需要更多的研究來證實。（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康星球）(編輯梁惠明)

(中時新聞網)