在川普政府同意進行政權交接的同時，民主黨總統當選人拜登的外交團隊也成型。對此，藍委陳以信直言，拜登的外交團隊可說是前美國總統歐巴馬團隊菁英回朝，預料總統蔡英文的兩岸路線將受到壓迫。

陳以信在臉書發文表示，拜登準總統公布外交團隊，可說是歐巴馬團隊菁英回朝，他們和台灣藍綠兩黨相熟已久。預料其對中政策將與川普政府不同，美中競爭之餘仍要合作，不冷戰、不脫鉤、鬥而不破，將是未來主旋律。

拜登的首批內閣名單曝光，一如外界預測國務卿為布林肯，國家情報總監海恩斯，國安顧問蘇利文，聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德，國土安全部長馬約卡斯，全都是歐巴馬執政時期熟悉的臉孔。

陳以信在政論節目《台灣向前行》補充，民進黨稱駐美代表蕭美琴和布林肯交好，可國民黨也和布林肯有密切且深厚關係，如前副總統蕭萬長也曾和布林肯見過面，因為歐巴馬的8年任期正好是前總統馬英九執政時期，雙方皆維持良好的溝通管道。

陳以信直言，歐巴馬團隊和民進黨在2011年時曾有過節，當時蔡英文正要參選2012總統大選，訪美時會面當時的華府官員，但蔡英文當時提出的兩岸策略得不到美方信任，更有白宮官員透過媒體放話，稱若蔡若選上總統，兩岸可能陷入不穩定狀態，導致蔡英文2012敗選。

「2015年，蔡英文又進白宮見同一批團隊」，陳以信指出，但因蔡英文強調，兩岸維持現狀，這次就得到綠燈。而蔡英文2016當選後，其就職演說就表示，會依照兩岸關係條例來維持現狀，雖不承認九二共識，但承認九二事實（有開過此會議）的存在。

陳以信表示，歐巴馬團隊早就和民進黨及蔡英文交手過兩次，非常了解台海局勢狀況。現在這個團隊又要回來主導美國政策，蔡英文政府在未來會受到在兩岸立場上的壓迫。

(中時新聞網)