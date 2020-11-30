伊林名模吳品萱2014年與大8歲富商Sean閃婚，生了一對雙胞胎兒子，無奈婚姻因分隔兩地聚少離多，僅3年就畫下句點，離婚後2個兒子由她帶在身邊照顧，最近吳品萱幫孩子辦慶生趴，一行人玩得高興回到她家續攤，竟樂極生悲，有男性友人爛醉隨處「解放」，竟尿在她要價6位數的名床上，讓她崩潰大哭。

有「小天心」美稱的吳品萱，2017年與富商Sean離婚後，一肩扛起照顧2個兒子的責任，偶爾走秀、接活動，時間幾乎都留給小孩，社群帳號上滿滿都是親子生活點滴，據《鏡週刊》報導，上月21日，雙胞胎兒子迎接5歲生日，吳品萱特地為孩子舉辦生日派對，結束後許多朋友回到她家續攤，沒想到悲劇發生，有男性友人喝醉找不到廁所，竟就對著她跟孩子同睡的高檔大床尿了下去，讓她氣得大哭，忍不住在私人臉書po文開罵。

吳品萱表示，本來很開心的續攤，沒想到好心情就因這件事毀了，更讓她難過的是「那張床是我人生第一個奢侈品，10年，席夢思，5個零」，表示其他人可能覺得沒很了不起，但她真的很傷心，崩潰哭爆，孩子見狀也跑來一起哭，慘烈的是「那個人現在還昏迷在我家」。

吳品萱更在留言處貼出撒尿男的醉倒的模樣，許多朋友看了文章之後，也氣憤不已，賈永婕也留言表示對方應認真道歉，「也要主動提出該怎麼負責善後，看態度如何，一定一定要好好賠罪」，吳品萱則說對方有主動道歉「目前犯後態度良好」，而她跟孩子已無法睡那張床，隔天母子三人「離家出走」，在飯店住了多日，又花了3萬元請人到家裡洗床墊，也準備買新床，朋友則承諾會負責到底，如今該文已經刪除，吳品萱也透過伊林娛樂回應，當天就是大家喝多了，「對方也很有誠意賠償，所以不會再介意，大家都是好朋友」。

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(中時新聞網)