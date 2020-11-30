秋冬防疫專案將在明天上路，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告，沒附證明能否搭機？檢驗報告誰買單、要有哪些內容？民眾疑問一籮筐，中央社統整7大常見Q&A一次解答。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情升溫，中央流行疫情指揮中心12月1日起實施秋冬防疫專案，三大方向之一是入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告，其他兩項是民眾進出8大類場所須強制戴口罩、加強醫療院所通報採檢。

指揮中心規定，12月起凡是自機場入境，或是途經台灣任何機場轉機的旅客，不分國籍、來台目的，登機前都要提供登機前3個工作日以內的武漢肺炎核酸檢驗（PCR）報告。

這項消息一出，不少海外台商、留學生擔心無法即時取得檢驗報告或航班臨時異動，焦慮回不了台灣。指揮中心雖然提出配套措施，但許多民眾不清楚，產生以下7大疑問。

● 為何不在入境時提供自費採檢，而是要求在登機前做採檢？預計實施到何時？

耶誕節、跨年、春節將陸續到來，指揮中心預估將有大批返台人潮，為了避免旅客搭機、移動時增加感染風險，因此要求登機前提供檢驗報告，航空公司可依據旅客防疫風險採取適當措施。

之所以不採取入境後在機場採檢，主要是擔心大批旅客滯留在機場，增加感染風險。這項新規定自12月1日起實施，即12月1日零時起飛航班一律適用，預計實施至明年2月28日。

● 核酸檢驗報告費用由誰支付，提供報告就可以搭機了嗎？

檢驗報告費用由旅客自行負擔，提供檢驗報告後可能遇到3種狀況：

（1）檢驗結果為陰性，可順利登機。

（2）檢驗結果為陽性，應遵守當地防疫規定治療或隔離，如果因應疾病變化必須回國，可以按照「海外國人確認COVID-19之返國就醫專案申請作業原則」進行專案申請，以專案包機或醫療專機返台。

（3）沒有檢驗報告，旅客應事前徵得航空公司同意及安排機上指定座位，入境時須自費採檢且不得申請防疫補償，並依「傳染病防治法」開罰新台幣1萬至15萬元；若符合指揮中心提出的4類緊急或意外狀況並簽切結者，不會受罰。

● 承上，哪4種緊急或意外狀況可免附檢驗報告，也不用受罰？

（1）緊急協處，例如二親等以內奔喪或探視重病親屬、專案緊急就醫等，須主動切結並附死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等文件。

（2）來自無法自費篩檢國家，截至11月27日，共有6個國家無法提供自費採檢，包括吐瓦魯國、紐埃、斐濟、東加、貝里斯、聖露西亞。

（3）部會專案經指揮中心同意，如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施，須檢附佐證文件。

（4）其他經指揮中心公布的對象，目前尚未公布。

● 沒有檢驗報告者登機前、入境後該做什麼？

這4類民眾（不含轉機）應在搭機前3天洽詢航空公司，說明無法提供檢驗報告原因並徵得同意，向航空公司報到時都須主動切結並依安排至機上指定區域搭乘，全程不得私自換位、需使用指定廁所且全程戴口罩、避免與他人交談。

入境後主動出示入境檢疫切結書與佐證文件，由檢疫人員判定旅客是否有症狀，有症狀者依檢疫規定辦理採檢或送醫治療，無症狀者依規定自費採檢，不符合4類免附報告的民眾將依法裁罰。

● 核酸檢驗報告要由誰開立，要有哪些內容？

由啟程地合格設立的醫療院所開立即可，應為英文、中文或中英對照版本，報告上至少要有7個項目，包括登機者護照姓名、出生年月日或護照號碼、採檢日、報告日、疾病名稱、檢驗方法、判讀結果等項目，正本、影本或電子報告書均可。

若檢驗報告姓名與護照姓名排列順序不同，或為雙重國籍、冠夫姓等導致姓名有所差異，只要航空公司比對確認為同一人，即同樣適用。

此外，若報告內容為法文、西班牙文等非中文或英文版本，若為啟航地官方語言且航空公司有能力協助核對相關資料，可同意受理登機，但若商務人士要申請縮短居家檢疫，仍須提供中英文檢驗報告。

● 自歐盟成員國的其中一國開立核酸檢驗報告，可否於另一國家辦理登機？

如果旅客搭乘汽車、火車或船舶等非航空器跨境搭乘飛機，且檢驗報告日期符合「登機前3日內」條件，並符合當地國邊境檢疫規定就可以。

● 檢驗報告造假、不實，是否會面臨處罰？

入境旅客若提出的檢驗報告不實，或是拒絕、規避、妨礙相關檢疫，將依「傳染病防治法」第58條及69條規定，開罰1萬至15萬元；檢驗報告不實部分，將追究偽造文書印文罪刑責。（編輯：陳清芳）1091130

(中央社)