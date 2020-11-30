盤勢輪動帶動，上周台股周線連四紅，部分資金轉進中小型股，進而帶動包括IC設計、光電、DRAM、PCB等族群走勢相對凌厲。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，12月盤勢將先進入休息的態勢，主要是外資將開始休假，小型股將有所表現。近期盤勢輪動快速，電子股、傳產股與低基期股票迅速輪動，但是未有明顯主流，不過電子股中的ABF領域股價相對強勢。

在國際情勢上，廖哲宏表示，隨著美國大選底定，對市場都是正面的，所以在選完之後，全球市場基本上是以正向看待，預期中美雙方的貿易政策短期不會有大方向改變，目前對台股預期仍是看好基本面的持續成長。

在題材面，廖哲宏表示，多數廠商第三季財報表現不錯，但部分有受匯率波動影響；第四季多數廠商也會有季節性下修狀況；不過值得注意的是，受惠缺料、缺產能且漲價態勢，讓少數電子供應鏈有望續強且受匯率波動影響程度降低。

在資金面，根據證交所統計，11月以來外資累積買超金額逾1400億元，後市建議可持續觀察美元走勢和外資動態，目前整體盤勢都還是偏正向看待。指標上，目前國際上的主要變數，主要還是疫情的擴散狀況以及疫苗的推出進度，美國大選是否能在明年一月順利交接也是要留意的重點。

在投資建議上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，預估台股未來半年都還是正向看待，主要是從年度獲利成長角度來看，明年上半年會是最高，且預估台股明年第一季有機會進入作夢行情，有助支撐台股後市表現。在主要變數方面則是需要高度檢視並留意明年第二季是否會有庫存調整及幅度。

(時報資訊)