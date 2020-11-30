紐約一對情侶30歲建築師尼克（Nick Drummond）與29歲花藝師派崔克（Patrick Bakker），去年底花了18.3萬美元，在距離紐約市區約3小時車程的艾姆斯（Ames）小鎮，買下一棟1915年建造的老宅，不料日前進行翻修時，竟在牆上與地板，發現裡頭暗藏66瓶陳年威士忌，每瓶價值約1000美元（約台幣2萬8000元），2人驚呼：「不敢相信蓋這間房子的人真的在走私酒」，也讓前屋主德國伯爵的神秘故事曝光。

尼克與派崔克去年要買這棟百年老宅時，被告知蓋這棟房子的屋主是一名德國伯爵，還傳這名伯爵生前走私酒，2人認為只是鎮上傳說，沒當一回事，住了1年多後，2個月前決定進行大翻修，沒想到一面與儲藏室相連的牆壁裡，竟掉出牛皮紙、稻草與繩子包裝的物品，打開一看，竟是1920年代走私的威士忌，進到不曾進去的儲藏室後，發現地板四處藏滿酒瓶。

尼克後來查閱資料發現，蓋這棟房子的德國伯爵洪普納（Adolph Humpfner），是鎮上的神秘人物，也有許多醜聞，1932年過去後，傳聞留下14萬美元（約台幣402萬元）、銀行與23處房產，也懷疑他走私酒，但沒有證據證明。尼克發文曝光照片驚呼「不敢相信傳聞是真的，蓋這棟房子的人真的在走私酒！」。

尼克與派崔克挖出的威士忌標有「Old Smuggler Gaelic」，都是蘇格蘭品牌，每瓶都用牛皮紙與稻草包裝，牆壁中42瓶、地板下24瓶，總共66瓶，其中15瓶裝了威士忌。

情侶倆計畫將一部份空瓶子留在家裡，一部分捐給當地歷史機構，裝有酒的陳年威士忌則出售，作為裝修經費，估計1瓶可以賣1000美元。

(中時新聞網)