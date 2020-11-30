口腔癌是我國男性10大癌症發生率及死亡率第4名，每天有9人死於口腔癌、21人罹患口腔癌，嚼檳榔、抽菸、喝酒是3大致癌因子，醫師提醒，危險族群發現口腔黏膜出現異狀應盡速就醫。

口腔癌病友葉先生吃檳榔超過20年，最多時每天吃50顆檳榔，5年後發現吃酸或辣的食物很不舒服，口腔反覆出現破皮潰瘍，嘴巴感覺刺刺緊緊的；吃檳榔10年後口腔內發現白色斑塊，嘴巴也很難張開，他心想戒檳榔、努力刷牙清潔口腔就不會有問題，一直沒有就醫。直到臉頰腫起來、口腔有異味才去看醫生，檢查已是口腔癌第4期，他靠著照顧妻小的動力與意志力，撐過艱難的治療與復健期，他後悔過去沒有早點戒檳榔，也力勸檳友戒檳榔。

口腔癌是青壯年殺手 患者少活20年

衛生福利部108年死因統計和國民健康署106年癌症登記資料顯示，每年7,797個國人罹患口腔癌、3,425人死於口腔癌，平均每天有9人死於口腔癌、21人罹患口腔癌。口腔癌好發於中壯年男性，近8成病患年齡在30～64歲間，發生年齡中位數為57歲，死亡年齡中位數為60歲，和國人平均餘命80.9歲相比，口腔癌患者整整少了20年壽命。

長期吃檳榔有導致口腔癌的風險。(示意圖/Pixabay）

「吃檳榔、抽菸會造成口腔黏膜上皮增生與變異，成為癌前病變，進而發展成口腔癌，」馬偕醫院總院耳鼻喉科科呂宜興主任表示。國民健康署署長王英偉說，只要拒絕檳菸酒，口腔癌是最容易預防的癌症，定期篩檢則可及早發現及早治療。

口腔黏膜受損有先兆 自我檢查5字訣「破斑硬突腫」

「早期發現口腔病灶是降低治療難度與提升存活率的關鍵，」呂宜興強調，自我檢查口腔黏膜很重要，危險族群可透過口腔黏膜自我檢查5字訣「破斑硬突腫」，了解自己口腔黏膜的狀況：

1.破：口腔黏膜破皮超過2週未癒合

2.斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑

3.硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開

4.突：口腔黏膜表面不規則突起（乳突狀或疣狀突起）

5.腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱

「 有吃檳榔及喝抽菸習慣的人，可在每天刷牙時順便口腔黏膜自我檢查，用眼睛看顏色是否有變化、用手觸摸是否有潰瘍或硬塊。口腔癌也會透過淋巴系統轉移至頸部，我自我檢查時可留意頸部兩側是否有硬塊，」呂宜興提醒，民眾如果發現口腔出現上述其中一種情形，一定要趕快看醫生。

口腔黏膜自我檢查5字訣。(圖片來源/衛福部國民健康署提供)

每2年定期檢查口腔黏膜 可有效降低4成口腔癌死亡

呂宜興進一步表示，除了自我檢查，每2年定期就醫做口腔黏膜檢查，找出癌前病變，加以治療阻斷癌症發生的機會，可以有效降低4成口腔癌死亡。以年齡來說，30歲以上的危險族群就應定期檢查口腔黏膜，以預防口腔癌。

目前國健署補助特定對象每2年1次免費口腔黏膜檢查，包括30歲以上有嚼檳榔（含戒檳）或吸菸民眾，以及18歲～29歲有嚼檳榔（含戒檳）的原住民。符合補助資格者只要攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科醫療院所，即可免費接受口腔黏膜檢查。

檳菸的危害是全身性 可能罹患不只一種癌症

呂宜興說，很多人以為嚼檳榔只會引起口腔癌、吸菸只會導致肺癌，事實上檳菸對健康的危害是全身性的，不是單一性癌症而已，還包括心血管疾病、腸胃道疾病、腎功能受損，以及生殖系統的損傷。

預防口腔癌，保命之道從拒絕菸檳酒開始，並定期檢查口腔黏膜，早發現早治療。(圖片來源/衛福部國民健康署提供)

國民健康署署長王英偉表示，檳榔及香菸也是國際癌症研究總署公布之致癌物質，過去研究指出，檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，然而嚼檳榔不僅會增加口腔癌發生機率，也會對整個上呼吸消化道（腔、咽、喉、食道）成傷害。

研究統計指出，吃檳榔的人比不吃檳榔的人，罹患上呼吸消化道癌症（口腔、咽、食道、喉）高5倍，如果又吃檳榔又抽菸又喝酒，罹患上呼吸消化道癌症高10.5倍。而國健署的國民健康訪問調查顯示，7成吃嚼檳榔的人同時有吸菸習慣，6成6長時間有喝酒習慣，另檳榔、菸、酒都來者近5成。

(中時新聞網)