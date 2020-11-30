【愛傳媒LinBay 好油專欄】我在兩年前寫過這篇〈冷鏈物流不是台灣農業的萬靈丹〉，內容提到：

而台灣對於運輸業者的規範，提效的棧板租用、共有或聯合持有的規畫，以及農業生鮮物流的標準化在哪裡？

台灣農業目前的物流還是以人力搬運，而不是以棧板物流作業為主，人力需要多次搬運，也造成物流費用偏高。

批發市場走向棧板化的增效運輸，是一個必然的過程，透過棧板化運輸可減少低效率的人力搬運，同時加快商品的流動。

以中國大陸為例，中國在2008年選定以1200x1000mm與1100x1100mm兩個規格做為國家標準棧板，並優先推薦1200x1000mm這個規格。隨著棧板的標準化及聯營體系的建立，估計至少降低了10－15%的物流成本。

有了標準化的棧板，就會有配合棧板的箱子和配合箱子的盒子，進而降低包材的成本，那麼，台灣農業物流的標準化在哪裡？

而最近的北農記者會，北農打算推動棧板運輸，要包裝規格標準化、棧板化、國際化。

從相關的資料可以看到選用的是120*100cm這個規格，也就是以亞洲、歐盟區域為主的ISO標準規格。

選定標準並執行當然是好事，但有些規劃說明只有理論而缺少實務的運作。

棧板是120*100cm 理論上的60*40cm的長寬可以一層5箱，但這比較是理論，而箱子不可能完全密合，如果真的用這種規格最後一定會超出棧板，超出棧板的結果就是可能造成擠傷增加耗損。

所以實務上當然不可能抓那麼死，以我自己外銷高麗菜為例，外銷紙箱規格長寬是58.7cm,39.5cm，而鳳梨外銷的10公斤箱是56，37cm，也是一層五箱的規格。

而外銷水果釋迦6公斤箱的標準寬度是32cm，七箱的總寬度是224公分，但20呎冷藏櫃櫃子寬是229.8公分，多出了5.8公分，但實際上塞起來很緊。

所以要推動棧板運輸當然是好事，但規劃不要只懂理論，而不從實務面來考量，實務面沒人抓的那麼死，會用60*40cm來規劃，代表缺少實際的經驗，才會用棧板剛剛好的面積來設計箱子長寬，趁還沒推動的時候快點改，避免未來造成遺憾。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)