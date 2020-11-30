【愛傳媒葉毓蘭專欄】現在是自媒體、也是網路的時代，許多政治人物、公家機關都會透過網路直播來嘗試跟粉絲更加貼近，讓支持者們看到這些民代、地方首長、官員們更親民的一面，進而跟網友互動、溝通，讓這些人不再如此地高不可攀。

我在進到立院之後，多虧有個電影系出身的助理，讓我也可以不定期地在粉專上、YouTube裡面跟開直播跟大家聊聊新聞、分享時事，希望能讓大家更瞭解我所關心的、重視的議題與主張。

所以直播在即將邁入的5G時代裡面，可能只會越來越頻繁，甚至自媒體可能也在不遠的將來，取代傳統的電視台，進入百家爭鳴的時代，作為視聽者的我們能增加更多選擇，我是樂觀其成的。

而各公家機關開始瞭解、接觸甚至是開始直播，我認為都是值得鼓勵的，但是在11月26日本黨委員審查外交部的預算時，發現外交部為了張羅直播需要的器材，竟然需要高達兩百萬以上的預算來採購！？

外交部所提出的設備清單洋洋灑灑共有13項，其中最引人注目的是高達117萬的攝影機一台，還特別註明了是專業機！

據我的瞭解，這個價位的機器不是沒有，而是這幾乎都已經是好萊塢片廠甚至是科學頻道所用的攝影機的價位了。除了專業攝影機之外，清單上還有導播機、混音器、五組高達三十萬價位的燈光等等器材。

我雖然不是影音器材專家，但也知道現在很多人其實用簡單的手機、相機、家庭攝影機、筆記型電腦等設備就可以開始進行直播，我想請問外交部，開了如此高規格的預算，以後到底是想呈現什麼樣水準的直播節目內容呢？

更何況，我們都知道，越專業的機器越不能給素人操作，這些動輒數十萬以及上百萬的器材，想必不是隨便一個公務員或是小編就可以馬上操作，那到時每開一次直播，是不是外交部就要再花一筆攝影師、燈光師、錄音師以及導播等人事費用呢？

再次強調，我並不是反對公部門多利用直播與百姓民眾互動；但是我在立法院大半年，看到許多委員其實一隻手機、簡單的穩定器與燈光就可以與自己的支持者開始互動，相較於外交部如此大張旗鼓的張羅電影片廠級的設備，希望錢是真的要花在刀口上，畢竟這些都是老百姓的民脂民膏！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)