【愛傳媒黃珊珊專欄】錢可以省，但孩子的營養午餐不僅不能省，而是要嚴格把關，因此台北市投入2億元升級校園營養午餐，每周再加碼一餐的有機蔬菜！

10月我們就已經和校園營養午餐供應廠商全面換約，要求「一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材」，而所有食材更是採用「三章一Q」可追溯的生鮮食材。

現在我們要再升級，每週提供兩次有機菜和一次有機米，我認為，如果只做到食材來源保證品質只是及格線，我們可以做得更多，讓孩子吃得更加營養、健康！

前幾天我也和曾燦金局長到西松國小與同學們共進營養午餐，並聽有機青農柯力誌分享他的寶貴經驗，推廣有機農業不僅確保食安，對於生態及保育也有正向幫助，也跟我分享他「生產、生活、生態」的三生願景。

「作為影響環境、環境影響健康」，用無農藥、無化學肥料的有機農業保護環境，最終也能避免我們吃到影響健康的食材，因此我覺得這場「食農教育文化」非常有意義。

在推廣食農教育的同時，產發局及市場處、台北農產公司也著手建立「有機食材供應平台」建立有機食材履歷，為食品品質把關。

希望爸爸媽媽們能感受到，我們提供的午餐，和家長們自己準備的便當一樣用心，要先用心、家長才能放心，家長放心了，學生才能吃得安心、吃得開心！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)