【愛傳媒特約記者吳思賢報導】在新北市新店區的偏僻山裡，佇立著一棟巴洛克典雅風格的建築物。這棟建築物大有來頭，不但是台灣歷史上第一座水力發電所，而且也是全台灣、甚至全世界唯一還保留日本總督府徽章的建築物。

這座目前已經不再發電的水力發電所，隸屬於1905年、明治38年完工的「龜山發電所」。

日本人土倉龍次郎當時在台灣深入山區伐木、提煉樟腦、製炭，並且在1903年、明治36年二月申請興建水力發電廠「龜山發電所」，因為是全台第一，這座發電所又被稱為「第一發電所」。

雖然大手筆申請興建龜山發電所的人是土倉龍次郎，不過他在提出申請的半年之後就破產，於是1903年、明治36年十月，改由台灣總督府接手興建，並且在將近兩年後的1905年、明治38年完工；兩年後，又在此地增蓋了這個小粗坑發電所，1909年、明治42年完工。一直到了1941年、昭和16年，新龜山發電所（目前改名為桂山發電廠）宣告完工，原本的龜山發電所在1943年、昭和18年正式除役，前後一共為台灣發電了38年。

原本的龜山發電所後來隸屬於台灣電力公司，台電在1968年、民國57年標售，由現地主何希賢的父親何可秀取得所有權，所以目前為私人所有，已經列入古蹟。

特別值得一提的是，小粗坑發電所還有一個特點可能是全台唯一、甚至是世界唯一，那就是在發電所建築物上面還保留了日本總督府的徽章，也就是「台字章」。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚提供照片指出，在發電所建築物側面三角頂端的圓徽，就是台字章。賴祥蔚教授的外婆家就在小粗坑發電所附近的山區，長輩們都知道那就是總督府徽章，但是也有當地居民誤以為那是日本國徽。

台字章是日本總督府在統治台灣之初所設計的徽章，當時總督府官員的衣服與帽子上都可以看到這個台字章徽章，若干由總督府推動完成的建築物上面也可以看到台字章徽章。

隨著日本戰敗、退出台灣，大多數總督府相關建築物上的台字章都已經被移除，有人認為龜山發電所因為在日本戰敗投降之前已經廢置，這才讓建築物上面的台字章留了下來。不過小粗坑發電所仍運轉，而台字章也依然還在。

(中時新聞網)