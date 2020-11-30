藝人潘慧如近期忙於宣傳電影《同學麥娜絲》，與田舞陽演出的Vidol TV《姊的時代火辣莉莎姊與混血男模》在YouTube也創下5.7億的觀看數字，事業運相當旺。即便再忙，她不忘學習潛水，卻被網友管教「還不趕緊去找對象」，對此她高EQ回應了。

潘慧如不被年齡受限，今年開始學習潛水，有空就到海邊練習，用相機紀錄在水面下優游地身影，相當愜意自在，讓不少網友感到羨慕，但眾多讚嘆留言中，有一則抱持反對意見，「還能讓妳再玩多久？還不趕緊去找對象嗎？青春歲月還是會流失的！」指責未婚的潘慧如應該要在感情中加把勁。

無故被網友言語攻擊，潘慧如仍未動怒，而是淡淡回應：「青春歲月靜好，自己更好。」文末還附上一個微笑的表情符號，高EQ的舉動被網讚爆，不過該名網友不死心，繼續勸說：「找個好歸宿、回到正常女性該有的家庭生活吧」但其他粉絲都站在潘慧如這邊，砲轟這名網友，「人家嫁不嫁關你啥事」、「女神覺得快樂就好」。

潘慧如先前受訪時，自爆感情空窗多時，坦言現在沒有想結婚的念頭，認為現況很開心，有愛不一定要有婚姻，不過她日前已在婦產科醫師建議下做了凍卵，但做完之後忍不住自問：「我什麼時候會用？」

(中時新聞網)