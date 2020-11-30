就算都已退役，「法國小跑車」帕克仍不肯放過昔日最佳搭檔「石佛」鄧肯！帕克最近在自傳中回顧過往趣事，提到他當年被馬刺選上，身為馬刺一哥的鄧肯相當不滿高層為何選來這名毫無名氣的歐洲控衛，更認定帕克沒法幫助馬刺爭冠。

「對我來說，最重要的是跟帕波維奇、鄧肯證明我配得上在NBA打球，」2001年第28順位被馬刺選上的帕克說，「我很清楚鄧肯的疑慮，當我被馬刺選上，他曾質疑馬刺為何要選歐洲控衛，甚至直接斷定，馬刺從此永遠拿不到總冠軍。」

事實上，帕克很快就跟鄧肯證明身價，在2001-02年菜鳥球季，就拿9.2分、4.3助攻與2.7籃板，逐漸站穩馬刺先發地位，還入選年度新秀第一隊，等到2002年吉諾比利加盟馬刺，「GDP連線」正式組成，隨後幫助馬刺拿下4次總冠軍。

如今相隔19年時間，帕克重新談起這個鄧肯當年看不起他的陳年往事，只是想要當成一段有趣的小故事罷了，畢竟兩人如今早已擁有深厚交情，聽到帕克說出這些往事，鄧肯只會笑笑罷了，因為誰都有可能看走眼，就連鄧肯也不例外。

(中時 )