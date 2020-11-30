(更新指數)

台股早盤漲勢強勁，9時17分即已突破23日盤中高點，9時33分以13969.39寫上迄今盤中歷史最高點。

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MSCI(明晟)11日公告半年度權重調整，將台股在全球新興市場指數權重由12.80%下修至12.47%、亞洲(不含日本)指數由14.22%降至13.95%，今天(30日)盤後生效，但投資人仍相對樂觀，早盤小漲74.04點或0.53％，暫報13941.17點，不無機會再挑戰23日所締造盤中歷史新高13951.17點。

有外資研究預估，跟隨MSCI相關指數的被動型資金會因台股權重調降而移出，額度可能達445億台幣，亂流之中權值股龍頭台積電可能出現最大淨流出。但開盤卻與此預估完全相反,大盤直接跳高逾70點，台積電也也漲4.5元。聯電漲幅也逾2%，中壽直接漲停。

在2020年最後一次MSCI調整過後，富蘭克林華美投信認為，放眼後市，台股2021年因有上游電子權值股支撐，展望樂觀，加上台灣經濟基本面復甦良好，伴隨全球處低利環境、氾濫熱錢做多新興市場股票意願增加，皆可望推升台股表現。

(中時新聞網)