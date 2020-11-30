政府開放萊豬進口，國民黨臺北市議員羅智強昨日進行一項民調，有89%的網友支持罷免挺萊豬立委，羅智強特別點名民進黨立委吳思瑤是「臺北市挺萊豬的第一名立委」，提出罷免吳的活動，今天更下戰帖，要吳到街頭說清楚為何要護航萊豬，但問題是吳思瑤敢來嗎？

羅智強今在臉書發文表示，他提出罷免吳思瑤後，吳思瑤沒有解釋為什麼她要護航萊豬。只説他是為了選臺北市長才想罷免她，其實，吳思瑤可能沒發現，「她這句話，正好證明了她背叛了臺北市民」，這道理很簡單，如果不是吳思瑤眼中只有黨意，棄守捍衛食安的責任，成為臺北市民的公敵，臺北市民又怎麼會認同羅智強提出罷免吳思瑤的主張？提議罷免吳思瑤，又怎麼會對他的臺北市長選舉有利？

「是的，我是要選臺北市長」，也因此，羅智強強調，守護臺北市民的食安，就是一個臺北市長參選人應承擔的責任，提出罷免吳思瑤，罷免這個出賣臺北市民健康的臺北市立委，正是他向臺北選民宣示為民喉舌，「食守臺北反萊豬」的決心。

羅智強提醒，吳思瑤不妨冷靜想想，如果不是背叛臺北市民、護航萊豬在先，他提罷免會得到臺北市民的認同嗎？如果吳思瑤願意對抗黨意，堅決反對瘦肉精豬肉，為人民把關，他幫吳思瑤按讚都來不及了，提議罷免吳思瑤，不是搬石頭砸自己的腳嗎？

羅智強直言，不是羅智強想選臺北市長所以提議罷免吳思瑤，是吳思瑤護航萊豬的立場背叛了臺北市民，讓想選臺北市長的他，有責任義務必須提議罷免她，來守護臺北的食安。當然，吳思瑤如果覺得自己護航萊豬，對得起臺北市民，對得起天地良心，那也很簡單，他現在就邀請吳思瑤和羅智強一起站上街頭，請吳思瑤在街頭勇敢告訴大家，「她為什麼要護航萊豬，護航萊豬第一名的吳思瑤，妳敢嗎」？

(中時新聞網)