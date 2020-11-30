12月返台旅客增加，為吸引客人入住，美麗信花園酒店宣布自12月1日起下榻防疫樓層，每週提供嘉賓現燉健體的「冰糖雪蛤雙仁湯」及「桃膠雪燕燉銀耳」，更贈送「自選專案」住房嘉賓每週享用「碳烤日本和牛牛排」及「蒜味奶油玫瑰龍蝦」，標榜提供住客超值、優質的住宿經驗。

美麗信花園酒店並另針對防疫樓層推出「Switch健身環專案」，入住近13坪、挑高3.1米起豪華客房，含主廚美味三餐料理及贈送下午茶燉品「冰糖雪蛤」、「雪燕燉銀耳」，還有全新「Switch健身環」陪客人度過15天居家檢疫時光並帶回家，每晚5,200起元、含稅、含服務費。

美麗信另有提供「輕食住房專案」，含豐富三餐，每晚4,500元起，「自選住房專案」可任選套餐及單點服務，每晚5,500元起，以上專案每日各加700元，也可將全新Switch帶回家。

美麗信花園酒店為台北市政府認證之「分流式防疫旅館」，從旅客接待流程、無接觸送餐、垃圾清運等皆嚴格分流，且讓檢疫客、一般消費客及一般住宿客皆做到百分之百分流作業。正式成為防疫旅館後，美麗信樓層配置為一樓為酒店大廳及雨林自助餐廳、二樓為光廊Light Cafe池畔餐廳、晶鑽宴會廳及活力健身俱樂部、三樓至六樓共60間豪華客房，為一般房客住房樓層，此樓層住房嘉賓，皆提供房卡自由進出飯店，唯防疫樓層專控上鎖，若嘉賓誤觸樓層，電梯也無法作動。

(工商 )