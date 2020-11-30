美國總統川普周日坦承他懷疑最高法院是否將受理他提出之有關大規模選舉舞弊的指控。稍早前威斯康辛州公布總統選舉的重新計票結果，驗證了民主黨拜登得票仍領先川普。此外，總統當選人拜登稍早前進一步命名多位新政府的重要官員。

儘管川普表示將繼續為推翻11月3日大選結果奮戰到底，但他在接受福斯新聞訪問時的發言，仍然透露出這位共和黨總統似乎已經越來越屈服於其民主黨對手將於1月20日入主白宮的事實。

在本月初敗選以來的第一場完整受訪中，川普在周日坦承他在法庭上推翻2020年選舉結果的道路正在消失。當節目主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）詢問他預期何時在法院對決時，川普表示：「問題是，很難進入最高法院。」

川普表示：「我在最高法院的最佳擁護者與律師希望就此案進行辯論，如果此案能到達那裡。他們表示，案子要到達最高法院並不容易，您能想像，美國總統川普提起了一件訴訟，而可能無法獲得受理嗎？」法務專家普遍認為川普陣營的選舉舞弊指控過於牽強附會。

周日威斯康辛州兩個最大郡完成驗票工作，證實拜登在這個關鍵搖擺州以領先逾20,000票勝出，使川普團隊再遭挫敗。繼密爾瓦基縣（Milwaukee County）之後，威州戴恩郡（Dane County）也於周日完成驗票，結果幾乎沒有變化，最終拜登在威州的領先票數還增加了87票。川普競選團隊律師Jenna Ellis仍指控這個驗票揭露了「選票合法性的嚴重問題」，但他未詳細說明或提出證據。

另一方面，拜登團隊持續推進重要的內閣任命，《華爾街日報》周日報導，拜登已經選定其經濟團隊的最高成員。報導指出，華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress, CAP）坦登（Neera Tanden）將被指派擔任美國行政管理和預算局局長，普林斯頓大學勞動經濟學家勞斯（Cecilia Rouse）將出任經濟顧問委員會主席。

拜登亦延攬競選團隊的主要人員與顧問負責領導一個全由女性組成的公關團隊，指派了競選活動發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）擔任白宮宣傳部主任，以及由資深的民主黨發言人普薩基（Jen Psaki）擔任新聞部秘書。

(時報資訊)