美股四大指數齊揚，台股加權指數30日開在13,917.65點，權王台積電（2330）開在493元，上漲4元，帶動大盤向上拉升，站上13,900點關卡。

矽晶圓廠環球晶宣布與德國世創電子（Siltronic AG）正在就達成商業合併協議（BCA）進行最終階段的協商。環球晶擬以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份，帶動環球晶股價一開盤即拉上漲停板價。

新冠疫苗利多、歐美「黑色星期五」折扣季開跑，科技股強漲，收回工業和能源等價值股失地，標普、那指二大指數再刷歷史新高，美股四大指數漲幅介於0.13至1.20％，指標股蘋果上漲0.48％、AMD上漲0.55％、NVIDIA上漲0.20％、美光上漲1.26％、台積電ADR上漲1.28％。

日盛投顧指出，加權指數在5日線附近震盪，惟前高13,950點附近大量賣壓需突破，方能轉強，11月30日MSCI權重調整，留意當日尾盤價量變化，建議持股比重五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

(工商 )