搶年終餐飲商機，台灣炸雞連鎖品牌頂呱呱宣布，今（30）日推出一日限定優惠，超人氣的呱呱包、地瓜薯條、原味小腿全部買一送一。另外12月1日到12月14日一連14天，買兩顆呱呱包只要加1元就再送一顆呱呱包，喜愛呱呱包的人可把握機會吃好吃滿。

歲末將至，頂呱呱推出年末感恩大回饋，將於11月30日推出一日限定的買一送一活動。最受歡迎的呱呱包（原價59元）、大份地瓜薯條（原價60元）、原味小腿2入（50元），單點通通「買一送一」，祭出最大誠意。買一送一活動限同品項，一人同品項最多可購買2組。 12月1日到12月14日一連14天，頂呱呱還有長達半個月的優惠活動！活動期間內單筆消費2個呱呱包加1元再送一顆。買經典炸雞餐即可以39元加購呱呱包，一份餐點限加購一次，活動皆不可與其他任何優惠、抵用券、會員卡優惠等並用，全台頂呱呱販售，售完為止。

台灣炸雞品牌頂呱呱2018年正式插旗美國紐約，與全球擁有超過300間手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作（以下簡稱美國功夫茶），推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客迅速著迷愛上，希拉蕊、亞瑟小子喝過後也愛不釋手，為之瘋狂。頂呱呱X美國功夫茶目前在台灣共有9間分店，包含忠孝旗艦店、遠百信義A13店、劍潭店、新莊店、花蓮店、澎湖店、板橋環球店、桃園新光影城店以及最新開幕的基隆仁三店。另外還有全台唯一一間美國功夫茶獨立門市，就在台北101，愛喝手搖飲的客人不要錯過。

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