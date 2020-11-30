議長張清照與熱心企業界成立的「鰲峰戰鼓隊」，與婆婆媽媽組成的彰化「華崙太鼓班」在鰲峰山上擊鼓交流。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

議長張清照與熱心企業界成立的「鰲峰戰鼓隊」，與婆婆媽媽組成的彰化「華崙太鼓班」在鰲峰山上擊鼓交流。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市議長張清照2年前與熱心企業界成立「鰲峰戰鼓隊」，邀請專業教師免費教導近20位國小、國中及高中生，如今已具專業水準，日前與婆婆媽媽組成的彰化「華崙太鼓班」在鰲峰山上擊鼓交流，架式十足讓長輩們拍手叫好。

「鰲峰戰鼓隊」隊長張東玄表示，2年多前由張議長及熱心企業，抱著回饋社會及鼓勵正當休閒娛樂想法，發起組成戰鼓隊，邀請專業教師教學生擊鼓，每星期日上午在清水區鰲峰山上練習。

張東玄指出，這群孩子原本完全不懂戰鼓，一切從零開始，但卻很認真學習，現在擊鼓有模有樣，有時還受地方邀請參加表演，學生們都覺得很有成就感，目前鼓隊已近20位學生，歡迎有興趣的海線在地學生參加，完全不用費用。

日前彰化「華崙太鼓班」特地到鰲峰山與「鰲峰戰鼓隊」交流；「華崙太鼓班」由一群婆婆媽媽組成，當天與「鰲峰戰鼓隊」孩子們一起擊鼓，鼓聲隆隆，響徹雲宵。

「華崙太鼓班」的婆媽們也反映，能夠在風景秀麗的鰲峰山上擊鼓，感覺很幸福；交流結束後再到清水高美溼地、台中港區藝術中心走走，度過愉快又充實的一天。

(中時 )