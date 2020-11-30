美國總統當選人拜登29日公布白宮發言人團隊，所有重要職位皆由女性擔任，這是史上首次白宮重要發言人職位全由女性擔任。

美國總統當選人拜登昨（29）日公布白宮發言人團隊，所有重要職位皆由女性擔任，這是史上首次白宮重要發言人職位全由女性擔任。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登昨日公布白宮發言人團隊，這個娘子軍團將由拜登競選團隊副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）領軍，她將擔任白宮通訊主任（White House communications director），她在歐巴馬政府時期就曾擔任副總統拜登的通訊主任；歐巴馬政府時期的白宮通訊主任莎琪（Jen Psaki）將任白宮新聞發言人。

在拜登競選團隊擔任通訊主任的托芭爾（Pili Tobar）將擔任白宮通訊副主任；拜登競選團隊的高級顧問、後轉任賀錦麗（Kamala Harris）幕僚長的皮耶爾（Karine Jean-Pierre）將擔任白宮首席副新聞發言人。

另外，拜登的競選高級顧問桑德斯（Symone Sanders）將擔任副總統賀錦麗的高級顧問及首席發言人；拜登團隊的高級顧問愛蒂恩（Ashley Etienne）將成為賀錦麗的通訊主任；拜登團隊高級顧問亞歷山大（Elizabeth Alexander）將成為第一夫人吉兒（Jill Biden）的通訊主任。

這7位白宮最高新聞官中有4人為有色人種，反映了拜登希望打造多元白宮團隊的目標，這也是史上頭一遭白宮重要發言人職位全由女性擔任。

拜登昨日在聲明中表示，「我非常驕傲地宣布，第一屆白宮高級通訊團隊將全部由女性擔任，這些合格、經驗豐富的溝通人士將帶來不同的觀點，並且共同致力於讓這個國家重建得更美好。」賀錦麗則形容這支娘子軍團「經驗豐富、才華洋溢、且勢不可擋」。

美聯社評論，拜登的白宮新聞娘子軍團揭示著未來白宮新聞運作將回歸傳統。在川普政府時期，他的新聞團隊鮮少舉辦記者會，如果有舉行，記者會上通常煙硝味很重，充斥錯誤訊息，川普本人也經常親自擔當發言人角色，回應記者提問，許多時候他也跳過新聞團隊，自己撥電話聯絡福斯新聞台（Fox News）。

此外，美聯社也指出，拜登新聞團隊中有多人是歐巴馬政府時代的老臣，她們和華府記者團有深厚關係，可以預期未來白宮和新聞界可能回到較友善的關係。

另外，美聯社引述消息人士指出，拜登將提名自由派智庫「美國進步中心」會長兼執行長譚登（Neera Tanden）擔任白宮管理及預算局（White House Office of Management and Budget）主任。譚登也是歐巴馬政府時代的老臣，她當時擔任衛生部長塞比留斯（Kathleen Sebelius）的高級顧問，協助起草有「歐記健保」（Obamacare）之稱的平價醫療法（Affordable Care Act）。

(中時新聞網)