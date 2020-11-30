美國頂尖商學院之一、賓州大沃頓商學院金融學教授席格爾(Jeremy Siegel)認為，基於充裕貨幣供應量、疫苗佳音、優於預期的選舉結果，明年股市仍將穩步上漲，「2021年會成為很好的年分」。他還表示，若無重大突發因素破壞牛市行情，道瓊工業指數可能在未來4至5年觸及40000點大關。

席格爾指出，來自聯邦政府和Fed(聯準會)的資金是貨幣、非金融機構發行之旅行支票、活期存款減掉在途存款與聯邦銀行應收未收款、其他支票存款等4種流動性最高的M1(狹義)貨幣的超強催化劑，今年3月以來M1貨幣供應成長44%是第二次世界大戰後空前增加。

他分析：「全球利率已經接近或正處於0%，股票之類的風險資產會成為投資者有力選擇。利率處於歷史低位的時候，股票在資產組合占據一席的地位很難被擊敗。」

11月美股在疫苗利多加持下，能源、金融、傳統產業與許多低價價值股狂補漲，道瓊工業指數、標普500指數至上周五(27日)收盤為止，單月漲幅分別是12.86%、11.27%，有望雙雙締造1928年以來最佳11月；那斯達克指數單月漲11.86%，也是2001年以來最佳11月。

(中時新聞網)