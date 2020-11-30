國立故宮博物院傳將因政院組織改造，改隸屬於文化部，甚至更名為華夏文物博物館，引發外界不少風波。故宮博物院院長吳密察今(30)日赴立法院參與故宮審查預算，強調故宮絕對沒有改名問題。

召集立委萬美玲指出，因改制是否涉及明年預算多寡，期盼吳密察針對改組案先予以說明。吳密察表示，一個禮拜以來，關於對故宮的報導，有幾項是完全誤導，「第一是故宮絕對沒有改名問題，即使行政院有問我，也是談對於像故宮這種重要博物館行政怎樣安排，但一直沒談改名問題。」

吳密察表示，以全世界有名博物館來看，的確沒有博物館直接隸屬在總統府下，而是在文化部門底下，只是採取什麼樣的形式是一個問題，「一般來說有臂距原則，讓政府不會直接達到博物館內部，這是很重要的原則。」

吳密察表示，故宮今年提出的預算是由現在情況預計明年要做的工作，「即使我們改隸文化部，這些工作也是既定工作，不會改變。」

對於若真正改隸屬於文化部對院長提拔影響，吳密察也指出，故宮博物院院長現由行政院長任命，而所有博物館都不是別人任命，是根據法規，由可以任命的人任命，「例如一些博物館任命，都是由該博物館理事會或董事會任命，甚至形成一種契約，這有各種各樣的不一樣。」

吳密察表示，對於院長任命問題，「這個問題不便由我來說，我們的制度基本上是由任命權力的人來任命，這也產生可能會有所謂資格問題，比如哪種人有資格被任命。關於我個人去留，不宜由我說話，一方面有行政問題，一方面這也不是我應該講的話。」

(中時 )