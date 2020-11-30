白宮新冠狀病毒工作小組負責人伯克斯（Deborah Birx）周日表示，她希望在周一就美國如何應對這場大流行病，向總統當選人拜登的團隊進行簡報。

伯克斯在接受CBS訪問時表示，希望在這次討論中能了解拜登團隊計畫如何查看數據」。她表示，在過去9個月，聯邦政府已經彙編了用於跟蹤與衡量新冠肺炎疫情的詳細數據，這是相關應對工作的主要組成部分。

拜登交接工作小組尚未回應媒體的置評請求。

上周衛服部長阿扎爾（Alex Azar）表示，負責交接工作的官員已經向拜登團隊報告了「神速行動」（Operation Warp Speed）新冠疫苗開發計畫。

伯克斯在受訪時亦引用了全國數據，警告因感恩節假期，全美病例數可能進一步增加。她表示：「我們正進入這個感恩節後的大爆發，全國各地的病例數可能增加為3倍、4倍和10倍，這是最讓我們擔心的事」，呼應其同事、美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）稍早所言。

伯克斯並建議年輕民眾若在假期間曾群聚過，應該在5至10天後接受病毒篩檢；超過65歲的年長者或有其他合併症的民眾在感恩節假期群聚過，如果已經出現症狀，必須立亦接受篩檢。

(時報資訊)