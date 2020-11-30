上銀持續接獲半導體、5G及醫療等產業短急單，11、12月訂單全滿載，每天加班趕工，2021年元旦假期將加班。11月工作天數比10月增加，11月合併營收可望回升至20億元以上，前11月合併營收有機會由負轉正，2020年合併營收可望優於去年，明年營收及獲利可望比今年好。

上銀集團總裁卓永財看好有轉型升級，發展五軸或是複合工具機廠商，明年第二季起景氣好轉。疫苗明年問世；半導體產業熱度不減，中美貿易戰引發大陸加速發展半導體產業；大陸及日本都進行產業升值，明年市況都會比今年好，第一季有過年等因素，向來是淡季，明年第二季之後，上銀營運會明顯好轉，明年營運優於今年。

上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司來自半導體、5G或醫療等產業訂單持續增長，上銀今年合併營收可望優於去年，第一線及間接員工從9～11月陸續調薪，平均調幅1.5％，成為今年工具機業唯一調薪的廠商。

(工商 )