搶農曆新年除夕圍爐商機，台北W飯店推出2021除夕團圓飯「W抵家啦」專案，讓賓客在五星飯店度過一個難忘的時尚團圓夜！「Ｗ抵家啦」除夕團圓飯專案，現場以「時髦牛」作為佈置主題，揮別過去一年大環境的低潮，期待牛年可以「牛轉乾坤」，除夕當日不僅能享用主廚帶來的五星級精緻佳餚外，還能享受W風格調酒、DJ樂團表演、趣味氣球互動、驚喜魔術、紓壓歡樂遊戲機、幸運賓果抽大獎等活動，除夕宴會廳桌菜每桌36,800元+10％（每桌10位），另有小家庭半桌專案（每桌5位），19,800元+10％。即日起開放預訂。

台北W飯店總經理唐皓維表示，台北W飯店推出除夕圍爐宴希望能貫徹W品牌中重要精神「Own The Moment」，為賓客打造獨一無二的時光，因此團圓飯加入W熱情元素，現場不僅有趣味互動遊戲，更有DJ、調酒等元素，期待藉此帶給賓客們完整的「Ｗ風格」團圓除夕夜。

有別於去年中西合併，W飯店主廚許政堂透過「粵式」、「西式」、「台式」與「原住民風味」四種不同的料理風格精彩呈現八道料理，希望透過多元的食材與料理方式來豐富賓客們的除夕夜。首先不能錯過的經典名菜佛跳牆-主廚特選單價高的花膠以及多種珍貴食材，加入炸芋頭燉至軟綿的作法來呈現台式「宮廷飄香花膠佛跳牆」。「金銀鴛鴦香蒜蒸龍蝦」則是使用口感鮮甜Ｑ彈的東南亞龍蝦以台式蒜蓉清蒸的方式保留其鮮度，口感醇甜、吮指回味。使用粵式經典大火快炒、成就香氣爆棚的「X.O.醬爆北海道干貝佐蘆筍」；同時使用傳統粵式作法、考驗師傅對火侯掌握的鮮嫩海味「鳳脂鮮露蒸東港龍虎斑」。

受原住民豐年慶的啟發，主廚特別使用具有迷人馬告香氣鹹豬肉，以及帶有淡淡荷葉清香的紅藜麥與糯米的「泰雅風味鹹豬肉荷香糯米飯」。還有象徵「富貴元寶」的珍貴鮑魚佐以厚實膠質口感的虎掌，工序繁瑣、宴客更顯大器的「蠔皇八頭原只鮑魚虎掌佐時蔬」。最後主廚使用WOOBAR獨家啤酒文火燉製，精彩呈現西式菜色「私房WOO Beer慢火燉煮美國去骨牛小排」，一共八道精緻佳餚，讓全家人有個圓圓滿滿的團圓除夕夜。

凡訂「Ｗ抵家啦」團圓除夕專案的消費者即有機會獲得台北W飯店非凡套房乙晚住宿券（含兩人早餐）、奇妙客房乙晚住宿券（含兩客早餐）、the kitchen table「DOMIN-ATE玩味饗食雙人券」、紫艷酒吧雙人下午茶乙套等豐富獎項！除此之外，現場還設有趣味氣球互動、驚喜魔術、紓壓歡樂遊戲機、幸運賓果抽大獎等趣味遊戲，為除夕時光增添更多歡笑與趣味！「Ｗ抵家啦」團圓除夕專案即日起開始接受預訂，36,800元+10％，每桌10位，另有小家庭半桌專案，19,800元+10％（每桌5位）。即日起至2021年1月11日前搶先預訂10人桌，即加贈每桌一份Häagen-Dazs巧克力火鍋，前十組10人桌訂位贈奇妙客房住宿券一張 （含2客早餐）。

(工商 )