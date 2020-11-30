前國民黨立委王育敏的任姓女助理，因2017年5月立法院開會審查法案，送資料時遭地上電源線絆倒，右手撞擊桌子受傷，致右臂及手部運動功能障礙，訴請國賠；台北地院認為立法院任由會場人員將電線置於通道上，對會議室管理、維護顯有欠缺，須賠償任女343萬多元。可上訴。

任女主張，2017年5月24日，立法院司法法制委員會審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，她遞資料給王育敏時被地上電源線絆倒，致右手閉鎖性骨折、撓神經損傷、右肩關節攣縮，治療近2年仍有運動功能障礙，需持續治療復健。

她認為，立法院明知重大法案審議期間，媒體會湧入立法院內各處所，卻未予管理，放任媒體在會議室內隨意鋪設、擺放電源線，且通道寬度不足，害她被絆倒受傷，請求立院賠償醫療費、精神慰撫金等共400多萬元。

但立法院的律師辯稱，當天會議由召委王育敏主導，意外也應由王全權負責，任女不應向立院求償，且任女提告求償已逾2年法定時限，亦未向媒體求償，質疑任女受傷原因應是她穿高跟鞋跑步，不慎跌倒所致。

法官認為，立法院總務處負責院內設施管理維護，明知開議期間眾多媒體駐院採訪，往來人數頻繁，應於開議前妥善規畫、整理相關議事人員及媒體器材置放，但卻未積極維護議場行進動線平整、淨空、流暢，防止危險發生，對會議室管理及維護顯有欠缺，判立法院須賠償任女343萬7345元。

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(中時新聞網)