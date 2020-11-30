民眾黨內風波不斷，又傳出假帳號在網路上不斷放箭，讓黨主席、台北市長柯文哲也看不下去，親自出征回擊，痛批可恥，並要求內部若再有類似情況，絕對要全力反擊。

繼「胡瑋源」後，臉書又出現一個假帳號「Wei-En Cheng」，多次PO出民眾黨內部消息，讓柯文哲不得不親自出馬，留言表明是「柯文哲本人」，強調公開透明是民眾黨的政治價值，若有問題就用本名說明，也可約時間到黨團或黨部對質，「躲在蔣渭水（臉書大頭照）的面具後面，做這種黑函攻擊，非常可恥」「我很討厭你這種蟑螂」。

該帳號也曾公開質疑，秘書長謝立功親簽公文的真實性。謝立功則回「我是謝立功本人，那公告署名是我的簽名無誤，歡迎來黨部找我溝通！」

此外，屢被標記的立委蔡壁如，也喊話「彼此有意見，請當面談，當面講清楚。這種寫在臉書的作法不可取。容易造成外界看民眾黨的笑話！」

據了解，「Wei-En Cheng」可能未曾料到會驚動柯文哲、謝立功、蔡壁如等人，事後刪除留言也刪除帳號，但早已遭截圖存證。

據《ETtoday新聞雲》報導，幕僚透露，在調查過程中，每個人對假帳號的詮釋都不同，也引發內部矛盾，加深不信任感。柯文哲也明示，一定要遏止歪風，若還有類似情況發生，會親自處理，也要求幕僚面對不實指控與黑函重砲回擊。

另有黨內人士指出，對於黨內猜疑、矛盾，柯文哲相當在意，此次會親自出征回擊，代表假帳號的問題已有相當的嚴重性，除幫子弟兵出氣外，也藉此重建在黨內的威信。

(中時新聞網)