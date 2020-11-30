阿根廷球王馬拉度納(Diego Maradona)心臟病去世，他的醫師盧克(Leopoldo Luque)被疑有醫療過失。當局出動50名警力大陣仗搜索盧克的診所與住家，取走電腦、手機以及醫療文件，目的是還原馬拉度納生前在家中休養的情況。盧克目前沒有被起訴。

11月初馬拉度納接受開刀移除腦部血塊，術後不久他返家休養而沒留在醫院。外界懷疑馬拉度納受到的照護不足，像是24小時輪班的護理師，隨叫隨到的醫生，以及附有心臟去顫器的待命救護車。

馬拉度納本人不願去醫院和康復中心，甚至很難把他留在診所。他最後於家中去世。馬拉度納的前律師皮薩尼(Angelo Pisani)說：「他當晚去世時身邊竟無人陪伴，這太離譜了。他不該留在阿根廷，他該留在(義大利)拿坡里，在這裡他絕對不會孤單一人。」

然而盧克描述馬拉度納去世前幾日「他非常傷心，他要求獨處。這並非他不愛他的家人，這些都是他的決定。」盧克表示他獲得阿根廷神經外科學會背書，手術絕對沒有失誤，死因是心臟問題。「他這類的病患都是如此，我們只能做到減低發病機率。我沒什麼可隱瞞的，我為自己做過的一切努力自豪。」

(中時新聞網)