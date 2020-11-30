前行政院發言人丁怡銘因萊牛圖卡爭議請辭，又遭北市議員告發違反《食安法》，昨赴中正一警分局應訊，不過、警方在車道圍起紅龍柱管制，引發特權爭議。內政部長徐國勇表示，他還沒有接到警政署完整報告，就讓警方依法、依正常程序辦理。

丁怡銘昨赴中正一警分局應訊，刑事局特別派官警到場主導訊問，訊後警方在車道口架設紅龍柱，遭疑故布疑陣「掩護」丁離開，警方種種「特殊」待遇，引發特權質疑。

徐國勇上午被媒體包圍，但前後一分多鐘的訪問，徐國勇只重申，「就讓警察機關依法辦理」。

徐國勇說，警方會依照刑事訴訟法、相關法律及正常規定辦理；對於「正常規定」會拉紅龍柱？徐國勇說，就讓他們(警方)依法辦理，警政署還沒有跟他報告。

徐國勇強調，警方基本上偵查的作為，就是依專業及依法辦理，就讓警方依法、依訴訟程序，相信警方會權衡各項方式依法辦理，由於警方沒有向他報告，他也不知道偵查的狀況。

徐國勇指出，個案問題除非很特殊，會變成通案的狀況，否則他不會干涉個案，中正一分局該發布新聞也會發布新聞。至於有沒有特權在裡面？就讓警方依法處理，但相信警察會依法辦理。

(中時 )