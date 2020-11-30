國立故宮博物院傳將因政院組織改造，改隸屬於文化部，從二級機關轉為三級機關，甚至更名，引起外界質疑是否為政治考量，且有降級之說。文化部長李永得今（30）日於立法院受訪強調，沒有一個博物館是政府的部會，希望故宮議題能從專業角度討論。

李永得表示，故宮是從專業治理，行政層級並不是主要的因素，「我們研究過全世界前10大的博物館，其實都是由文化部來統籌，甚至像中國的故宮，它還不是政府單位，它是政府的國營事業。所以我覺得從專業討論的話，應該是隸屬在什麼樣的位置，或是用公法人或事業單位或是三級單位，這個大家都可以專業性、理性的來討論。」

針對外界質疑改組是政治考量。李永得回應，當時故宮是政治考量，所以才變成一個部會，現在是一個專業考量，「它（故宮）是一個全世界國際前五大的博物館，但是沒有一個博物館是政府的部會，而且部會真正的核心功能叫政策制定，故宮是一個專業治理的單位，不是一個政策制定的單位，所以跟部會之間會有一些區隔。」

若故宮改隸屬於文化部，學界也擔憂對故宮編制造成影響，甚至人才外流。李永得認為，人才有所流失，這個是過度的（想像），「我說，組織型態都還沒有定，其實我們很多三級單位人數也比部會還多。只是說現在目前故宮存在的形式，過去是政治考量，是全世界獨一無二的，現在回歸到專業來討論，所以大家從專業角度來討論這件事情。」

至於故宮是否因去中國化更名，李永得表示，完全沒有這樣的問題，故宮就是故宮，不管未來用什麼組織形態，館藏還是館藏，在世界上的行銷、地位還是一樣，所以沒有去中國化的問題。隸屬於哪個單位都還沒定案，關於名字、內容都沒有討論，絕無討論過更名為華夏文物博物館。

故宮博物院院長吳密察表示，行政院組改有行政院對國家基本構想，「我作為現在故宮院長，我基本上尊重行政院。」

(中時 )