金融時報(FT)引述歐盟一計畫草案指出，歐盟正在尋求在後川普時代，與美國建立新的聯盟關係，並同時回應中國的挑戰；該草案提出的廣泛議題包括數位管制、新冠傳染病等。

作為開放的民主社會和市場經濟，歐盟和美國同意中國在增強的國際自信心所帶來的策略挑戰，即使美歐雙方在解決該議題的最佳方式不一定都是一致的，金融時報引述該草案指出。

該草案計畫預定在12月10~11日的一項峰會上提交各國領導人批准，歐盟並計畫在2021年上半的歐美高峰會上啟動一新的跨大西洋議程。

在美國總統川普時期，美歐呈現緊張關係，在11月稍早，歐盟對美國施加40億美元關稅，作為美國對波音補助的報復，但又表示，希望在拜登主政下對雙邊貿易關係有改善希望。

目前歐盟和主要成員國皆已祝賀拜登的當選總統。歐盟貿易部門主管Dombrovskis稍早曾表示，執委會已經與拜登團隊進行了非正式接觸。

(時報資訊)