統一(1216)參與葡萄王(1707)私募取得8%持股，多頭叫好，葡萄王跳空開高，晨盤衝至190.5元，大漲8.6%、統一反應較為淡定，漲幅在1%左右。

統一指出，將積極借力雙方優勢資源以發展優質新產品及新服務，不僅在產品研發、食安檢測、代理銷售、生產代工互補合作之外，更將聚焦推動海外市場開拓，期能以多樣化的產品與多元化的通路，搶占亞洲營養保健食品市場。

葡萄王生技則認為，主要是借力統一企業、康是美、7-11的通路優勢，在未來開發休閒保健品，可提升產品覆蓋率並擴大品牌能見度；海外拓展業務部份，可透過委託統一企業海外生產工廠代工，提供信賴度高且品質優良的產品，並透過統一企業海外營業據點，加速擴展全球保健市場的版圖。

統一董事會決議以每股價格不超過新台幣170元及總價不超過新台幣20億1467萬元認購葡萄王擬發行的私募普通股，取得葡萄王生技1185萬1000股普通股，占全數發行後股數的8%。

(時報資訊)