桃園捷運手扶梯驚傳暗藏「凶器」，昨有民眾PO文，指家人搭乘桃園捷運時，遭扶手帶的上的突起尖物劃出一道長約5公分傷痕，擔心是人為惡意放置，恐遭感染；也有網友眼尖發現事發地是台北車站-A1車站之間的電動步道，要其他人小心。

原PO於PTT八卦板指出，昨（29）日家人搭乘桃園捷運，將手放在手扶梯的扶手帶上，突然手掌感到無比刺痛，一看已出現一道傷口且見血，經檢查發現是遭手扶帶上埋藏的針狀物劃傷，很擔心是人為惡意放置，怕因此感染奇怪的病菌。

手掌被劃出一道長長的傷口，令他擔心是否因此感染怪病。（圖／翻攝自PTT）

扶手帶上暗藏尖銳物，使他手掌見血。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友紛紛表示「好可怕」、「這有誇張到」、「先去驗血」、「怕爆」、「去找站務員，會處理」、「傷口有點深」；由於正值新冠肺炎時期，不少網友也要建議「去檢查一下吧！萬一有愛滋或新冠肺炎就糟了」，也有網友眼尖發現事發地是「火車站-A1車站之間的電動步道」，並要其他人小心。

另外，也有網友表示「有可能是扶手帶底下的金屬結構，剛好從扶手帶裂痕的地方突出來。」根據桃捷公司資料顯示，過去共有45件送醫案件，從旅客容易受傷的區域來劃分，在穿堂還有手扶梯發生的頻率最高，若以受傷型態來看，大多數是跌倒、夾傷、割傷等傷勢。

(中時新聞網)