「華爾街日報」今天報導,美國總統當選人拜登打算提名智庫「美國進步中心」主席兼執行長譚登,擔任白宮管理及預算局局長,經濟學家勞史則任經濟顧問委員會主席。

「華爾街日報」引述知情人士報導,拜登(Joe Biden)也將提名歐巴馬政府時代的國際經濟資深顧問艾迪耶摩(Wally Adeyemo),擔任葉倫(Janet Yellen)的財政部首席副手,經濟學家柏恩斯坦(Jared Bernstein)與鮑詩依(Heather Boushey),則將獲提名為經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)成員。

拜登團隊代表尚未回覆記者詢問,記者也尚未聯絡上譚登(Neera Tanden)、勞史(Cecilia Rouse)、艾迪耶摩、柏恩斯坦、鮑詩依,詢問看法。

將獲提名為白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)局長的譚登接掌中間偏左智庫「美國進步中心」(Center for American Progress )之前,曾任歐巴馬政府健康照護顧問,她也是2016年民主黨籍總統候選人希拉蕊競選團隊幕僚。

將獲提名為經濟顧問委員會主席的勞史是普林斯頓大學(Princeton University)勞工經濟學家,研究專注教育經濟學領域,先前擔任過歐巴馬的經濟顧問委員會成員。

艾迪耶摩是歐巴馬政府時代負責國際經濟的白宮國安顧問,也曾任前財政部長路傑克(Jack Lew)的首席幕僚,目前擔任歐巴馬基金會(Obama Foundation)主席。

柏恩斯坦是拜登最親近的幕僚,在拜登當副總統、歐巴馬竭力讓美國脫離經濟大衰退的時代,就是拜登的首席經濟顧問。

鮑詩依則以研究不平等會如何阻礙經濟成長著稱,這位經濟智庫「華盛頓公平成長中心」(Washington Center for Equitable Growth)執行長兼共同創辦人,在拜登團隊擔任非官方的經濟顧問。

(中央社)